"Русские все еще идут", утверждает Хиллари Клинтон

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала действующего президента Дональда Трампа. Миссис Клинтон считает, что «русские все еще идут», а президент ничего не делает с этим.

«Как бывший госсекретарь и американка, я говорю, что русские все еще идут. Наши кадровые разведчики побуждают Трампа к действию. Он будет продолжать игнорировать эти рекомендации и сдавать позиции или же защитит нашу страну?» - опубликовала миссис Клинтон этот риторический вопрос в своем Twitter.

Хиллари Клинтон обвиняет президента Трампа в бездействии перед лицом «русской угрозы». Трамп, в свою очередь, обвиняет своего предшественника Барака Обаму в бездействии во время гипотетического вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Москва, в свою очередь, логично опровергает все обвинения во вмешательстве в американский избирательный процесс.

Напомним, автором фразы «Русские идут!» является министр обороны и ВМФ США Джеймс Форрестол. В мае 1949 года с криком «Русские идут!» он выбросился из окна госпиталя.