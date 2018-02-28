Война в космосе – дело ближайших лет, заявил генерал США
28 февраля 2018, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]
Не успело еще человечество колонизировать Марс, а американцы уже всерьез намерены вести звездные войны за «новые оспариваемые территории».
Начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн на симпозиуме Военно-воздушной ассоциации во Флориде заявил: «Война в космосе – дело ближайших лет. США будут наносить удары из космоса».
И можно было бы посчитать это заявление очередным бахвальством «ястребов Пентагона», но ежегодный прирост бюджета ВВС США на освоение космических программ составляет около 20% и в следующем году уже превысит годовой бюджет Гаити.
Все это происходит, пока Россия и Китай пытаются договориться по линии ООН о неразмещении в космосе ядерного оружия. РИА Новости напоминает, что в этой войне победителей не будет.
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