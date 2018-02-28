Война в космосе – дело ближайших лет, заявил генерал США

Не успело еще человечество колонизировать Марс, а американцы уже всерьез намерены вести звездные войны за «новые оспариваемые территории».

Начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн на симпозиуме Военно-воздушной ассоциации во Флориде заявил: «Война в космосе – дело ближайших лет. США будут наносить удары из космоса».

И можно было бы посчитать это заявление очередным бахвальством «ястребов Пентагона», но ежегодный прирост бюджета ВВС США на освоение космических программ составляет около 20% и в следующем году уже превысит годовой бюджет Гаити.

Все это происходит, пока Россия и Китай пытаются договориться по линии ООН о неразмещении в космосе ядерного оружия. РИА Новости напоминает, что в этой войне победителей не будет.