Порошенко собирается принять корабли вместе с Крымом

Президент Украины Петр Порошенко все еще мечтает вернуть Крым. В среду, 28 февраля, состоялась пресс-конференция украинского президента. Порошенко заявил, что украинские власти готовы принять корабли из Крыма, которые остались там после референдума о воссоединении с Россией, но только вместе с полуостровом.

Президент РФ Владимир Путин в начале этого года заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и боевые самолеты из Крыма, которые находятся в плачевном состоянии. Тогда сразу откликнулся премьер Украины Владимир Гройсман. Он заявил, что Киев готов принять корабли и Крым.

Теперь сегодня Порошенко заявил: "Мы точно готовы принять корабли из Крыма, и речь идет не о том, есть ли там ремонт или комплектация. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом".

Порошенко пообещал, что Украина будет прилагать для этого все усилия и "дипломатичные, и судебные, и cанкционные", - передает РИА Новости.