Савченко посоветовали не мешать водку с пивом

Парламентарий Верховной Рады Украины Надежда Савченко снова привлекла к себе внимание своим странным поведением. Появившиеся в сети фотографии вызвали бурную реакцию пользователей.

Фотографии с одного из заседаний Верховной Рады опубликовал украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем Facebook. Вид Савченко на этих кадрах заставляет предположить плохое самочувствие парламентария.

Пользователи после бурного обсуждения пришли к выводу, что причиной столь плачевного внешнего вида Савченко является, скорей всего, злоупотребление алкоголем. После чего дали массу добрых советов. Например, больше не мешать водку с пивом.

Ранее, в феврале, Савченко высмеяли за нелепый костюм, в котором она выступала в эфире телеканала NewsOne.