Савченко посоветовали не мешать водку с пивом
28 февраля 2018, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
Парламентарий Верховной Рады Украины Надежда Савченко снова привлекла к себе внимание своим странным поведением. Появившиеся в сети фотографии вызвали бурную реакцию пользователей.
Фотографии с одного из заседаний Верховной Рады опубликовал украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем Facebook. Вид Савченко на этих кадрах заставляет предположить плохое самочувствие парламентария.
Пользователи после бурного обсуждения пришли к выводу, что причиной столь плачевного внешнего вида Савченко является, скорей всего, злоупотребление алкоголем. После чего дали массу добрых советов. Например, больше не мешать водку с пивом.
Ранее, в феврале, Савченко высмеяли за нелепый костюм, в котором она выступала в эфире телеканала NewsOne.
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