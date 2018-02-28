В ДНР заявили о победе холодов над замерзшей украинской армией
28 февраля 2018, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины снизили свою огневую активность в зоне конфликта в Донбассе. Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия, заявил Эдуард Басурин.
О победе холодов над украинской армией замглавы оперативного командования ДНР рассказал на брифинге, видео с которого появилось на YouTube. По словам Басурина, накануне противник собирался в очередной раз обстрелять жилые дома, расположенные на территории города Докучаевска. Эти планы сорвала погода – в боевой технике ВСУ замерзло топливо, что не позволило выгнать ее на позиции.
Ранее в среду сообщалось, что в российском Совете Федерации осудили принятый Киевом закон о реинтеграции Донбасса.
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