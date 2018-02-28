Министр обороны Росси Игорь Конашенков сделал важное заявление по Сирии. Как отметил глава ведомства, обстановка, сложившаяся в САР к настоящему моменту характеризуется как "гуманитарная катастрофа".

Наиболее тяжелая ситуация, по мнению Конашенкова, зафиксирована в тех районах, которые контролирует военные коалиции во главе с США, передает kp.ru. В частности, там, где находится лагерь беженцев Эр-Рукбан, боевики насильно удерживают не менее 60 тысяч беженцев, которые остро нуждаются в помощи врачей, а также в продуктах.

В Минобороны РФ подчеркнули, что катастрофические обстоятельства в стране категорически не желают замечать так называемые освободители.