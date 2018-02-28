В Минобороны РФ заявили о "гуманитарной катастрофе" в Сирии
28 февраля 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны Росси Игорь Конашенков сделал важное заявление по Сирии. Как отметил глава ведомства, обстановка, сложившаяся в САР к настоящему моменту характеризуется как "гуманитарная катастрофа".
Наиболее тяжелая ситуация, по мнению Конашенкова, зафиксирована в тех районах, которые контролирует военные коалиции во главе с США, передает kp.ru. В частности, там, где находится лагерь беженцев Эр-Рукбан, боевики насильно удерживают не менее 60 тысяч беженцев, которые остро нуждаются в помощи врачей, а также в продуктах.
В Минобороны РФ подчеркнули, что катастрофические обстоятельства в стране категорически не желают замечать так называемые освободители.
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