В Донбассе произошло резкое обострение из-за массированной атаки ВСУ
28 февраля 2018, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]
Ситуация в зоне конфликта на востоке Украины резко обострилась в связи с возобновившимися обстрелами со стороны киевских силовиков. Об этом заявили власти Луганской народной республики.
В официальном сообщении говорится, что накануне вечером украинские Вооруженные силы, задействовав тяжелую артиллерию, открыли массированный огонь по территории самопровозглашенного государства. Под ударом, в частности, оказалось село Калиновка. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется в настоящее время, пишет «Русская весна».
Ранее стало известно, что киевские военные попытались проникнуть в ЛНР и подорвались на собственной мине.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес