В Донбассе произошло резкое обострение из-за массированной атаки ВСУ

Ситуация в зоне конфликта на востоке Украины резко обострилась в связи с возобновившимися обстрелами со стороны киевских силовиков. Об этом заявили власти Луганской народной республики.

В официальном сообщении говорится, что накануне вечером украинские Вооруженные силы, задействовав тяжелую артиллерию, открыли массированный огонь по территории самопровозглашенного государства. Под ударом, в частности, оказалось село Калиновка. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется в настоящее время, пишет «Русская весна».

Ранее стало известно, что киевские военные попытались проникнуть в ЛНР и подорвались на собственной мине.