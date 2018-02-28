Украинские волонтеры опубликовали видео ночного боя ВСУ с «российским спецназом»
28 февраля 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Волонтеры, помогающие Вооруженным силам Украины, опубликовали в интернете видеозапись, на которой запечатлен ночной бой в Донбассе. Утверждается, что киевские силовики отразили атаку «российского спецназа».
В описании к ролику указано, что столкновение произошло некоторое время назад в районе Горловки, которую контролируют власти Донецкой народной республики, пишет «Русская весна». О возможных потерях ВСУ и противника не сообщается.
Киев неоднократно обвинял Россию в оказании прямой военной помощи ополченцам Донбасса, противостоящим украинской армии. Москва эти утверждения опровергает как бездоказательные.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес