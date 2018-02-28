Украинские волонтеры опубликовали видео ночного боя ВСУ с «российским спецназом»

Волонтеры, помогающие Вооруженным силам Украины, опубликовали в интернете видеозапись, на которой запечатлен ночной бой в Донбассе. Утверждается, что киевские силовики отразили атаку «российского спецназа».

В описании к ролику указано, что столкновение произошло некоторое время назад в районе Горловки, которую контролируют власти Донецкой народной республики, пишет «Русская весна». О возможных потерях ВСУ и противника не сообщается.

Киев неоднократно обвинял Россию в оказании прямой военной помощи ополченцам Донбасса, противостоящим украинской армии. Москва эти утверждения опровергает как бездоказательные.