Одиннадцать человек пострадали после вскрытия письма на военной базе в США

На военную базу под Вашингтоном пришло письмо, из-за которого заболели одиннадцать человек. О крайне странном происшествии в округе Арлингтон в среду, 28 февраля, сообщили местные спасатели.

Отмечается, что люди почувствовали недомогание сразу после того, как в здании базы вскрыли конверт. Как уточняет портал "Свободная пресса", три человека были экстренно доставлены в больницу, где их осмотрели медики. В настоящий момент все пострадавшие находятся вне опасности.

Никаких подробностей случившегося пока нет. Специалисты занимаются расследованием и устанавливают, кто отправил письмо, а также, что в нем находилось.