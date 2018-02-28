Одиннадцать человек пострадали после вскрытия письма на военной базе в США
28 февраля 2018, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
На военную базу под Вашингтоном пришло письмо, из-за которого заболели одиннадцать человек. О крайне странном происшествии в округе Арлингтон в среду, 28 февраля, сообщили местные спасатели.
Отмечается, что люди почувствовали недомогание сразу после того, как в здании базы вскрыли конверт. Как уточняет портал "Свободная пресса", три человека были экстренно доставлены в больницу, где их осмотрели медики. В настоящий момент все пострадавшие находятся вне опасности.
Никаких подробностей случившегося пока нет. Специалисты занимаются расследованием и устанавливают, кто отправил письмо, а также, что в нем находилось.
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