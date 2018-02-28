В Казахстане приземлилась капсула с экипажем МКС

В Казахстане приземлилась спускаемая капсула "Союза МС-06", в которой находились три члена экипажа Международной космической станции. В ЦУПе заявили, что состояние астронавтов оценивается как хорошее.

На этот раз с орбиты вернулись российский космонавт Александр Мисуркин, а также его американские коллеги Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Все они в течение 168 суток работали на МКС, передает РИА "Новости".

В 2.08 по московскому времени корабль отстыковался от станции, в 4.39 в капсуле включилось торможение, а уже в 5.06 он вошел в плотные слои атмосферы. Известно, что в Казахстане в эвакуации вернувшихся принимали участие двенадцать вертолетов и пять самолетов.