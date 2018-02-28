Пентагон: Россия из-за своих ЗРК мешает Америке доминировать

Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел сделал неожиданное заявление. По его словам, Россия из-за своих зенитно-ракетных комплексов мешает Америке доминировать.

В 45-страничном докладе Вотела отмечается, что речь идет о доминировании в воздухе на Ближнем Востоке. Кроме того, в данном документе подчеркивается, что наибольшую угрозу для Штатов в настоящий момент представляют Россия, Иран и Китай.

В своем докладе Вотел также сообщил о почти полной победе над террористической группировкой "Исламское государство", запрещенной в РФ. Генерал, однако, не упомянул вклада России в достижение данной цели, хотя наша страна успешно действовала на территории САР по приглашению властей.