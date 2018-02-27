Трамп начал подготовку к выборам президента 2020 года
27 февраля 2018, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп начал подготовку к президентским выборам 2020 года. Глава американского Белого дома уже неоднократно заявлял, что собирается баллотироваться на пост президента США на второй срок.
Дональд Трамп назначил главу избирательного штаба на президентских выборах, который состоятся в Соединенных Штатах через два года. По данным сайта Drudge Report, руководить штабом назначен 42-летний специалист по цифровым медиатехнологиям Брэд Парскейл. Информацию о возможном назначении Парскейла ранее подтвердил агентству Reuters источник, знакомый с планами Дональда Трампа.
Брэд Парскейл в 2016 году отвечал в избирательном штабе Трампа за координацию предвыборной кампании в Интернете и социальных сетях.
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