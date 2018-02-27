В сети набирает обороты новый челлендж, участницы которого добиваются от своего тела параметров мультяшной Золушки, даже не задумываясь об опасности таких экспериментов для здоровья.

Согласно правилам флешмоба, участницы должны в кратчайшие сроки достигнуть индекса массы тела (ИМТ) 18. По нормам, принятым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), это значение является признаком дефицита массы тела. Но организаторы флешмоба не видят опасности: «Девочки просто хотят быть стройными», утверждают они.

Наибольшую популярность опасный челлендж приобрел в Азии, где участницы готовы буквально морить себя голодом ради достижения заветных параметров «идеальной» мультяшной фигуры, пишет Lenta.ru. Напомним, согласно рекомендациям ВОЗ, признаются нормой значения ИМТ в границах 18,5-25. Индекс массы тела служит приблизительной оценочной характеристикой состояния здоровья человека, поскольку в формуле не учитываются возраст и пол.