Опасный "Флешмоб Золушки" становится популярным в Азии
27 февраля 2018, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
В сети набирает обороты новый челлендж, участницы которого добиваются от своего тела параметров мультяшной Золушки, даже не задумываясь об опасности таких экспериментов для здоровья.
Согласно правилам флешмоба, участницы должны в кратчайшие сроки достигнуть индекса массы тела (ИМТ) 18. По нормам, принятым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), это значение является признаком дефицита массы тела. Но организаторы флешмоба не видят опасности: «Девочки просто хотят быть стройными», утверждают они.
Наибольшую популярность опасный челлендж приобрел в Азии, где участницы готовы буквально морить себя голодом ради достижения заветных параметров «идеальной» мультяшной фигуры, пишет Lenta.ru. Напомним, согласно рекомендациям ВОЗ, признаются нормой значения ИМТ в границах 18,5-25. Индекс массы тела служит приблизительной оценочной характеристикой состояния здоровья человека, поскольку в формуле не учитываются возраст и пол.
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