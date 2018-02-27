Пушков считает аморальным одно из решений ЕСПЧ
27 февраля 2018, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал аморальным и омерзительным решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате жарившей яичницу на Вечном огне в Киеве девушке.
Инцидент произошел в 2010 году. Анна Синькова провела в следственном изоляторе почти месяц после ареста. Арестована украинка была за то, что готовила яичницу на Вечном огне в Киеве.
"ЕСПЧ оправдал украинскую "активистку", сделавшую себе яичницу на Вечном Огне в 2010 в Киеве. Объявили это ее правом на самовыражение. Так утверждают фальшивые права и "новые" псевдоценности, оскорбляя память погибших в схватке против Гитлера. Аморально. Омерзительно", - написал Пушков в соцсети Твиттер.
ЕСПЧ обязал Украину выплатить 4 тысячи евро Анне Синьковой.
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