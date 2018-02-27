Американисты пояснили, зачем Трамп хочет поссорить Россию с Китаем
27 февраля 2018, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
В начале 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Россия угрожают американским интересам, экономике и ценностям. В обновлённой Стратегии национальной обороны США было сказано, что Китай и Россия подрывают международный порядок изнутри, а также не соблюдают правила Всемирной торговой организации.
В минувший понедельник Трамп обвинил Россию в помощи КНДР и особо выделил усилия Китая в подталкивании КНДР к переговорам с США, пишет НСН. Главный мотив осуждений со стороны США - это стремление вбить хотя бы небольшой клин в отношения между Россией и Китаем. Своими стратегиями Штаты наоборот еще больше толкают Россию к взаимному сближению с Китаем. Осознав это, американцы теперь всеми силами пытаются ослабить тесные отношения между Россией и Китаем.
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