Юный пастафарианец пожаловался в комиссию по правам человека

15-летний школьник из Новой Зеландии подал жалобу в Комиссию по правам человека после того, как руководство школы запретило ему фотографироваться для школьного альбома с дуршлагом на голове.

Юноша написал разгневанный пост в соцсети. Дуршлаг на голову он надел в знак своей принадлежности к пастафарианству – культу Летающего макаронного монстра. По его сообщению, у остальных учеников школы не возникало проблем с ношением религиозных головных уборов в школе, а ему запретили фотографироваться для школьного фотоальбома с дуршлагом на голове.

Подросток намерен отстаивать права пастафарианцев в Комиссии по правам человека, куда он подал жалобу после инцидента. Почитатель Летающего макаронного монстра требует почтительного отношения ко всем религиям, и в частности, к пастафарианству.

В Новой Зеландии пастафарианство официально признано религией, ее священнослужители вправе заключать браки. Эта религия – американского происхождения, существует с 2005 года. Ее создал Бобби Хендерсон, доведя до абсурда идею департамента образования штата Канзас о введении в школьный курс концепции «Разумного замысла». Дуршлаг на голове (можно даже вязаный) - обязательный атрибут правоверного пастафарианца.