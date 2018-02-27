Украина "превратилась в колонию" США
27 февраля 2018, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские власти являются марионеточными: они не принимают ни одного важного решения без одобрения США. Такое заявление сделал лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук.
В статье, опубликованной на сайте общественного движения, Медведчук пишет, что инвестиции США в развитие Украины – не более чем блеф, поскольку американцы не заинтересованы в украинском суверенитете и стабильности. Госдеп США «деликатно» напоминает о двух миллиардах долларов «инвестиций в успех Украины», после чего дает четкие инструкции, какие проводить реформы. Это не похоже на равноправные партнерские отношения.
Виктор Медведчук высказывает точку зрения, что после визита в Киев заместителя госсекретаря США Джона Салливана Украина растеряла последние остатки политической самостоятельности и превратилась в колонию США, пишет РИА Новости.
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