Появились данные о новых потерях готовящихся к наступлению в Донбассе ВСУ
27 февраля 2018, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины, готовящиеся к наступлению в Донбассе, понесли новые потери. Информация об этом содержится в сводке, которую озвучил на брифинге Эдуард Басурин.
Видео выступления замглавы оперативного командования ДНР выложено на YouTube. Басурин рассказал журналистам, что накануне рекогносцировочная группа противника заехала на минное поле, расположенное в районе поселка Пески. В результате произошедших взрывов погибли не менее трех военных. Также повреждены несколько единиц боевой техники.
Ранее СМИ процитировали депутата Госдумы Андрея Козенко, который не исключил, что в обозримом будущем территория Украины будет оккупирована американскими войсками.
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