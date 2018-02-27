Появились данные о новых потерях готовящихся к наступлению в Донбассе ВСУ

Вооруженные силы Украины, готовящиеся к наступлению в Донбассе, понесли новые потери. Информация об этом содержится в сводке, которую озвучил на брифинге Эдуард Басурин.

Видео выступления замглавы оперативного командования ДНР выложено на YouTube. Басурин рассказал журналистам, что накануне рекогносцировочная группа противника заехала на минное поле, расположенное в районе поселка Пески. В результате произошедших взрывов погибли не менее трех военных. Также повреждены несколько единиц боевой техники.

Ранее СМИ процитировали депутата Госдумы Андрея Козенко, который не исключил, что в обозримом будущем территория Украины будет оккупирована американскими войсками.