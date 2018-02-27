Эксперты сообщили, что в американской армии возникла серьезная проблема
27 февраля 2018, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]
Журналисты на днях узнали о ключевой проблеме армии Соединенных Штатов Америки. Информацию об основных сложностях предоставили средствам массовой информации специалисты в данной сфере и аналитики.
Оказалось, что американская армия находится в серьезной "зависимости" от элитных подразделений. Отмечается, что об этом говорят многие высокопоставленные военачальники, которые видят, что рейнджеры, "зеленые береты" и "морские котики" существенно снижают важность других военных, передает "Газета.Ru".
Кроме того, большой ошибкой является то, что "лучшим из лучших" периодически приходится выполнять функции, которые не указаны в списке их обязанностей. Из-за этого страдает эффективность военных в рамках операций.
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