Украина после принятия закона о реинтеграции Донбасса может быть оккупирована иностранными войсками. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы России Андрей Козенко.

Козенко отметил, что РФ в документе названа «страной-агрессором». Парламентарий не исключил вариант, при котором Киев в целях противодействия «вторжению» пригласит на территорию страны армейские подразделения из других государств, в первую очередь американские. В этом случае Украина превратится в полигон и будет фактически оккупирована, процитировала Андрея Козенко «Русская весна».

Ранее сообщалось, что ополченцы ДНР выложили видео, свидетельствующее об «агонии» воюющей в Донбассе украинской армии.