Обнародован сценарий будущей оккупации Украины армией США
27 февраля 2018, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]
Украина после принятия закона о реинтеграции Донбасса может быть оккупирована иностранными войсками. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы России Андрей Козенко.
Козенко отметил, что РФ в документе названа «страной-агрессором». Парламентарий не исключил вариант, при котором Киев в целях противодействия «вторжению» пригласит на территорию страны армейские подразделения из других государств, в первую очередь американские. В этом случае Украина превратится в полигон и будет фактически оккупирована, процитировала Андрея Козенко «Русская весна».
Ранее сообщалось, что ополченцы ДНР выложили видео, свидетельствующее об «агонии» воюющей в Донбассе украинской армии.
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