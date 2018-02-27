Министр информационной политики Украины Юрий Стець в рамках форума в Киеве всерьез напугал всех присутствовавших. Дело в том, что глава ведомства в какой-то момент внезапно упал в обморок.

Политик в ходе своей речи пожелал быть максимально откровенным и наименее дипломатичным. После этого заявления Стець повернулся к послу США на Украине Мари Йованович и евродепутату Ребекке Хармс и указал на их слова о том, что Крым является украинской территорией, а Россия – оккупантом. После этого, как уточняет РИА "Новости", министр напомнил про лидера крымско-татарского национального движения Ахтема Чийгоза, которого посадили. "Вы следующие", – констатировал Юрий Стец, задыхаясь.

Затем он направился к кулисам, однако упал, не дойдя до них. Ведущая форума извинилась перед зрителями, отметив, что политик болен.







