Стало известно, когда США огласят новые санкции против России

Утром во вторник, 27 февраля, стало известно, за какое время власти США планируют подготовить новые санкции против России. Данную информацию предоставил министр финансов Штатов Стивен Мнучин.

В ходе своей речи в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе глава ведомства заявил, что процесс подготовки новых ограничений займет еще примерно тридцать дней, передает kp.ru.

Ранее, 21 февраля, Стивен Мнучин уже отмечал, что американское Министерство финансов планирует в течение месяца огласить новые санкции в отношении РФ. Как уточняет ТАСС, на сей раз в список попадут россияне, которые подозреваются во "вмешательстве" в выборы президента Америки.