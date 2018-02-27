Стало известно, когда США огласят новые санкции против России
27 февраля 2018, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 27 февраля, стало известно, за какое время власти США планируют подготовить новые санкции против России. Данную информацию предоставил министр финансов Штатов Стивен Мнучин.
В ходе своей речи в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе глава ведомства заявил, что процесс подготовки новых ограничений займет еще примерно тридцать дней, передает kp.ru.
Ранее, 21 февраля, Стивен Мнучин уже отмечал, что американское Министерство финансов планирует в течение месяца огласить новые санкции в отношении РФ. Как уточняет ТАСС, на сей раз в список попадут россияне, которые подозреваются во "вмешательстве" в выборы президента Америки.
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Источник: ЕС сегодня не примет решение о продлении санкций против России