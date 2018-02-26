Ополченцы ДНР показали на видео свидетельства «агонии» украинской армии
26 февраля 2018, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]
Последние действия армии Украины, воюющей на востоке страны, свидетельствуют об ее «агонии». С таким заявлением выступили в ополчении Донецкой народной республики.
Пресс-служба Вооруженных сил самопровозглашенного государства опубликовала в интернете ролик, на котором можно увидеть следы от разрывов снарядов, выпущенных украинской артиллерией. По словам офицера армии ДНР с позывным «Железный», противник обстреливает территорию республики от бессилия. Военные осознали, что они не в состоянии справиться с ополченцами, отметил «Железный».
Ранее в понедельник сообщалось, что украинские диверсанты попытались прорваться на территорию ЛНР и подорвались на собственной мине.
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