Украинская армия заманила медиков ДНР в «огневую ловушку»

Убийство двух медиков ДНР и одного раненого ополченца возле Докучаевска стало результатом спланированной акции украинских военных. С таким заявлением выступил замглавы оперативного командования республики Эдуард Басурин.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 22 февраля. Киевские силовики расстреляли санитарный автомобиль, который приехал за получившим ранение защитником ДНР.

По словам Басурина, украинская сторона обязалась обеспечить «режим тишины» при проведении эвакуационных мероприятий. Последующее развитие событий продемонстрировало, что военные заманили медиков в «огневую ловушку».

По данному факту будет возбуждено уголовное дело, сообщил представитель ДНР на брифинге, видео с которого выложено на YouTube.