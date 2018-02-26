Мощный взрыв прогремел в британском Лестере

Накануне вечером в британском городе Лестер прогремел мощный взрыв. Данную информацию предоставил источник в правоохранительных органах, который отметил, что на место выехали спасательные службы.

Полиция призвала всех граждан держаться как можно дальше от места происшествия, отметив, что перекрыты сразу две дороги, передает РИА "Новости".

Впоследствии стало известно, что в ходе случившегося пострадали шесть человек, состояние двоих оценивается как критическое.

На записях, которые сделали очевидцы происшествия, можно рассмотреть дом, охваченный огнем и дымом. Пока информации о причинах инцидента нет, однако полиция Великобритании не считает, что это был теракт.