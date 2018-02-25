Скончалась британская актриса Эмма Чэмберс
25 февраля 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Известие об уходе из жизни на 54-м году известной актрисы Эммы Чэмберс сообщил ее агент Джон Грант. Некролог опубликовала газета The Telegraph.
«За свою карьеру Эмма создала галерею характеров, проделав огромную работу, которая многим несла смех и радость. Нам будет ее очень не хватать», - цитирует «РГ» слова некролога.
Эмма Гвинед Мэри Чэмберс родилась 11 марта 1964 года в Донкастере, Англия. Свою актерскую карьеру она начала в конце 80-годов с телесериалов. Наиболее известна ее выразительная роль в ситкоме «Викарий из Дибли». Настоящую славу Эмме Чэмберс принесла роль в романтической комедии «Ноттинг-Хилл», где она сыграла вместе с Джулией Робертс и Хью Грантом.
Хью Грант, Джереми Кларксон, Джеймс Дрейфус и другие коллеги по актерскому цеху уже выразили свои соболезнования в связи со смертью Эммы.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес