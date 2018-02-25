Президент Эстонии намекнула, что Россия - «сложный сосед»
25 февраля 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в торжественной речи по случаю дня независимости страны неоднозначно высказалась об отношениях с Россией.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о существовании у границ страны «сложного соседа». Своими мыслями она поделилась в речи, произнесенной на приеме в Музее эстонского народа по случаю столетия образования республики. По ее словам, отношения с Россией у Эстонии сложные, но тем не менее «соседские», сообщает "Газета.ру".
«У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает», — сказала Кальюлайд.
Накануне президент России Владимир Путин поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд с предстоящим днем независимости республики.
6 февраля Эстония полностью завершила разметку сухопутной границы с Россией. По расчетам МВД страны, модернизация инфраструктуры восточной границы обошлась Эстонии в 197 миллионов евро, хотя ранее планировалось, что эти работы будут стоить почти в два с половиной раза дешевле — 79 миллионов.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес