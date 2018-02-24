Аргентинский Хатико 11 лет провел у могилы своего хозяина

В Аргентине 15-летний пес по кличке Капитан умер из-за проблем с почками на могиле своего хозяина, прожив там около 10 лет. Мигель Гузман из аргентинской Кордовы купил пса в подарок своему сыну в 2005 году.

Через год мужчина умер. После этого собака внезапно исчезла. Семья Мигеля уже решила, что Капитан нашел новый дом. Однако спустя некоторое время пса обнаружили на могиле хозяина. Местные жители до сих пор не знают, как животному удалось отыскать необходимое место.

История Капитана многим напомнила о Хатико - японском псе породы акита-ину. В Японии образ Хатико — собаки, 9 лет ждавшей погибшего хозяина на вокзале, стал символом беззаветной любви и верности. Токийский университет, где работал хозяин Хатико - профессор Уэно, открыл памятник преданному псу.