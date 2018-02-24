Тысячи эстонцев отправились в Латвию за выпивкой и бензином в знак протеста

Недовольные правительством эстонцы устроили массовый выезд на автомобилях в Латвию за алкоголем и топливом. Акцию приурочили к столетию со дня объявления независимости республики.

Очевидцы сообщают о заторе из 3 тысяч машин на границе. На акцию «24.02 — все в Латвию», организованную в Facebook, отправились недовольные налоговой политикой жители из десятков городов страны. Предполагается, что после закупок в Латвии участники протеста соберутся в латвийском городе Мазсалка, где проведут митинг.

В Эстонии во второй половине 2017 года и с 1 января нынешнего года резко возросли акцизы на алкоголь и моторное топливо.