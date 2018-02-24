Тысячи эстонцев отправились в Латвию за выпивкой и бензином в знак протеста
24 февраля 2018, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]
Недовольные правительством эстонцы устроили массовый выезд на автомобилях в Латвию за алкоголем и топливом. Акцию приурочили к столетию со дня объявления независимости республики.
Очевидцы сообщают о заторе из 3 тысяч машин на границе. На акцию «24.02 — все в Латвию», организованную в Facebook, отправились недовольные налоговой политикой жители из десятков городов страны. Предполагается, что после закупок в Латвии участники протеста соберутся в латвийском городе Мазсалка, где проведут митинг.
В Эстонии во второй половине 2017 года и с 1 января нынешнего года резко возросли акцизы на алкоголь и моторное топливо.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Стало известно, какие европейские страны самые пьющие