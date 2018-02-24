Замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал заявление зампредседателя СБУ Украины Виктора Кононенко о том, что российские службы пытались взорвать ракетный крейсер "Украина".

По словам политика, данные слова являются настоящей провокацией со стороны Киева. Швыткин добавил, что украинские власти намеренно нагнетают обстановку, а на самом деле у РФ нет на территории Украины никаких агентов или резидентов, передает сегодня RT.

Он также уточнил, что россияне считают украинцев братским народом и не хотят дальнейшего усиления напряженности между странами.

Напомним, ранее зампред Службы безопасности Украины Кононенко сообщил, что некий гражданин России якобы планировал в 2015 году взорвать ракетный крейсер "Украина", который c 1996 года находится в Николаеве.