ГД: заявление Киева о попытке РФ взорвать крейсер "Украина" – провокация
24 февраля 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал заявление зампредседателя СБУ Украины Виктора Кононенко о том, что российские службы пытались взорвать ракетный крейсер "Украина".
По словам политика, данные слова являются настоящей провокацией со стороны Киева. Швыткин добавил, что украинские власти намеренно нагнетают обстановку, а на самом деле у РФ нет на территории Украины никаких агентов или резидентов, передает сегодня RT.
Он также уточнил, что россияне считают украинцев братским народом и не хотят дальнейшего усиления напряженности между странами.
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