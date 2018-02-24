Закон о реинтеграции Донбасса официально вступил в силу
24 февраля 2018, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине в субботу, 24 февраля, официально вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. Напомним, что в тексте вышеуказанного документа Российская Федерация обозначена как страна-агрессор.
Отметим, что закон был накануне опубликован в официальном издании Верховной рады "Голос Украины". Отмечается, что отныне президент страны Петр Порошенко будет сам определять границы, а также список "оккупированных" населенных пунктов на территориях Донецкой и Луганской областей. В своих решениях он будет основываться на предложениях Генштаба ВСУ и Минобороны.
Как уточняет РИА "Новости", украинский лидер перед подписанием документа подчеркнул, что он никак не нарушает минские договоренности.
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