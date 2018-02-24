Самую большую в истории опухоль мозга удалили хирурги в Индии
24 февраля 2018, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Индии врачам удалось успешно удалить самую большую опухоль мозга за всю историю. Группа хирургов из Мумбая смогла отделить новообразование, которое по размеру почти превышало голову пациента.
Согласно последней информации, чтобы извлечь опухоль массой 1,8 кг медикам потребовалось шесть часов. Нейрохирург Тримурти Надкарни отметил, что ранее не слышал о более крупных уплотнениях в мозге, передает The Hindu.
Известно, что 31-летний Сантал Пал понял, что с ним происходит нечто страшное еще три года назад, однако тогда врачи не были готовы взяться за столь сложное хирургическое вмешательство. Впоследствии мужчина даже потерял зрение, однако специалисты не исключают, что после реабилитации он снова сможет видеть.
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