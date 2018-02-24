Вооруженная женщина пыталась проникнуть в Белый дом

В Белый дом пыталась проникнуть женщина, у которой при себе был пистолет. Согласно последней информации, гражданка категорически игнорировала требования полицейских положить оружие на землю.

Отмечается, что женщина не смогла проехать на территорию резиденции американского президента и врезалась на автомобиле в ограду. Как уточняет NBC News, американка не целилась из пистолета непосредственно в стражей порядка, однако выпускать его из рук не желала. В результате сотрудникам правоохранительных органов пришлось задержать ее.

Позже выяснилось, что эта женщина страдает психическими заболеваниями. Оказалось, что она уже не первый раз пыталась проникнуть в Белый дом.