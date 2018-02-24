Вооруженная женщина пыталась проникнуть в Белый дом
24 февраля 2018, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Белый дом пыталась проникнуть женщина, у которой при себе был пистолет. Согласно последней информации, гражданка категорически игнорировала требования полицейских положить оружие на землю.
Отмечается, что женщина не смогла проехать на территорию резиденции американского президента и врезалась на автомобиле в ограду. Как уточняет NBC News, американка не целилась из пистолета непосредственно в стражей порядка, однако выпускать его из рук не желала. В результате сотрудникам правоохранительных органов пришлось задержать ее.
Позже выяснилось, что эта женщина страдает психическими заболеваниями. Оказалось, что она уже не первый раз пыталась проникнуть в Белый дом.
Понравилась публикация? Поддержите издание!25 руб. [ Свежий номер на почту ] 490 руб. [ Годовая подписка на газету ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Белый дом в США перестал отвечать на звонки и включил автоответчик