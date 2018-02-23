Трамп снова нелестно отозвался о мигрантах, прибывающих в США

Президент США Дональд Трамп вновь нелестно отозвался о мигрантах, которые прибывают на территорию страны. Американский лидер также заявил, что Штатам нужны исключительно "любящие и работающие" люди.

В рамках конференции консерваторов, которая состоялась в Вашингтоне, Трамп отметил, что американцы нередко становились жертвами различных действий, исходивших от незаконных мигрантов. Президент подчеркнул, что это называется "пригреть змею на груди", передает РИА "Новости".

Дональд Трамп хочет, чтобы в США приезжали исключительно те лица, которые готовы внести ощутимый вклад в развитие страны и согласны честно и много работать.