Трамп снова нелестно отозвался о мигрантах, прибывающих в США
23 февраля 2018, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп вновь нелестно отозвался о мигрантах, которые прибывают на территорию страны. Американский лидер также заявил, что Штатам нужны исключительно "любящие и работающие" люди.
В рамках конференции консерваторов, которая состоялась в Вашингтоне, Трамп отметил, что американцы нередко становились жертвами различных действий, исходивших от незаконных мигрантов. Президент подчеркнул, что это называется "пригреть змею на груди", передает РИА "Новости".
Дональд Трамп хочет, чтобы в США приезжали исключительно те лица, которые готовы внести ощутимый вклад в развитие страны и согласны честно и много работать.
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