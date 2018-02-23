Минфин США: готовятся новые санкции в отношении России

Глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин в пятницу, 23 февраля, заявил, что в скором времени ведомство предоставит информацию о новых санкциях в отношении Российской Федерации.

По словам министра, в настоящий момент ведется активная работа над санкциями против России. Мнучин добавил, что в ближайшие несколько недель он снова прибудет в Белый дом и расскажет об ограничениях более подробно, передает сегодня РИА "Новости".

Чиновник подчеркнул, что власти обращают особое внимание на "вмешательство" РФ в выборы президента. Он также уточнил, что Минфин тесно сотрудничает с ФБР и планирует в скором времени изучить данные по частным лицам, которыми располагает бюро.