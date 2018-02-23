Трамп считает свой первый год у власти самым успешным за всю историю США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал в пятницу, 23 февраля, резонансное заявление. По мнению политика, первой год его пребывания у власти стал лучшим за всю историю страны.

В рамках конференции представителей консервативных политических сил, которая состоялась сегодня в штате Мэриленд, американский лидер отметил успешность реформы системы налогообложения, а также не забыл про отмену некоторых бюрократических требований.

По словам Трампа, его администрации за год удалось сделать очень многое, в частности, добиться завершения "войны против американской энергетики", уточняет телекомпания CNN.