Трамп считает свой первый год у власти самым успешным за всю историю США
23 февраля 2018, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал в пятницу, 23 февраля, резонансное заявление. По мнению политика, первой год его пребывания у власти стал лучшим за всю историю страны.
В рамках конференции представителей консервативных политических сил, которая состоялась сегодня в штате Мэриленд, американский лидер отметил успешность реформы системы налогообложения, а также не забыл про отмену некоторых бюрократических требований.
По словам Трампа, его администрации за год удалось сделать очень многое, в частности, добиться завершения "войны против американской энергетики", уточняет телекомпания CNN.
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