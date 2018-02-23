СМИ узнали, когда американское посольство будет перенесено в Иерусалим
23 февраля 2018, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, когда американское посольство переедет из Тель-Авива. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в декабре минувшего года официально признал Иерусалим столицей Израиля.
Согласно последней информации высокопоставленных чиновников, посольство будет перенесено уже 14 мая 2018 года – в день семидесятилетия со дня образования еврейского государства. Как уточняет РИА "Новости", оно будет временно работать в квартале Арнона.
Предполагается, что переезд будет полностью завершен к концу 2019 года.
Не исключено, что власти США объявят о дате начала переезда уже сегодня.
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