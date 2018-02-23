ЕС: украинские рабочие выкопали на границе яму стоимостью 3 млн евро

Евросоюз хочет, чтобы Украина вернула деньги, которые были выделены на модернизацию КПП на границе страны с европейскими государствами. В ЕС считают, что украинские власти разворовали крупную сумму.

Источник утверждает, что миллионы евро были потрачены неизвестно на что, поскольку пункты пропуска остались в прежнем плачевном состоянии. Как уточняет РИА "Новости", в настоящий момент на границе с Украиной наблюдаются постоянные пробки и полное отсутствие инфраструктуры.

Более того, якобы на одном из КПП рабочие выкопали котлован и заявили, что на данное действие пришлось потратить три миллиона евро.





