Верховную раду Украины могут переименовать

На Украине могут переименовать Верховную раду. Согласно некоторой информации, данное название является советским наследием, поэтому в обозримом будущем может быть заменено на совершенно другое.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подчеркнул, что данный вопрос следует крайне тщательно обсудить, поскольку эта идея пока является новой и требует глубокого анализа и рассмотрения, передает в пятницу, 23 февраля, РИА "Новости".

Напомним, что официальное название "Верховная рада Украины" появилось в июне 1996 года после принятия новой конституции в стране. Само слово "рада" при переводе на русский означает "совет".