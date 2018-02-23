Киев назвал главного союзника Украины в борьбе с Россией

Главным союзником Украины в борьбе с «агрессивной» Российской Федерацией является Литва. С таким заявлением выступил Андрей Парубий.

Председатель Верховной Рады принял участие в состоявшихся в Вильнюсе торжествах, посвященных столетию подписания Акта о восстановлении независимости Литвы, пишет «Русская весна». В своей речи на этом мероприятии Парубий восхитился патриотизмом населения прибалтийской республики и выразил уверенность в том, что Украина и Литва победят в противостоянии с Москвой.

Ранее сообщалось, что спикер Рады нашел виновных в развязывании войны в Донбассе. По версии Андрея Парубия, ответственность за это лежит на исторических реконструкторах.