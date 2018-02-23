Оружейное эмбарго Евросоюза против Белоруссии продлено на год

Сегодня стало известно, что Евросоюз принял решение продлить оружейное эмбарго в отношении Белоруссии еще на год. Кроме того, сохранятся индивидуальные санкции против четырех граждан страны.

В сообщении Совета ЕС отмечается, что ограничения будут в силе до 28 февраля будущего года, передает в пятницу РИА "Новости".

Подчеркивается, что действие эмбарго распростряняется на оружие и прочие средства, которые могут быть применены для внутренних репрессий в стране. Что касается, заморозки средств и запрета на пересечение территории Евросоюза в отношении четырех граждан Белоруссии, то это касается тех лиц, которые являлись участниками дела об исчезновении в 1999 и 2000 годах бизнесмена, двух оппозиционеров, а также журналиста.