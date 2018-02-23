Илон Маск «случайно» назвал пароль от глобального интернета

Владелец компании SpaceX Илон Маск якобы раскрыл в своем блоге секретную комбинацию символов для получения доступа к глобальному интернету.

«Никому не говори, пароль от WiFi — "марсиане"», — написал он в своем Twitter. За сутки пост собрал более 5,5 тысячи репостов и около 40 тысяч лайков. Пользователи сети оценили чувство юмора предпринимателя.

Скорей всего, эта шутка связана с недавним запуском ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находились два спутника Tintin A и Tintin B для обеспечения доступа в интернет с любой точки планеты. По информации компании SpaceX, оба спутника успешно вышли на орбиту и установили связь с Землей.

Система глобального Интернета, которую разрабатывает Space X, называется Starlink. Почти 4,5 тысячи спутников, входящих в нее, будут перемещаться на высоте 1,1-1,3 тысячи километров. Еще 7,5 тысячи аппаратов выведут на орбиту высотой не более 346 километров, сообщается в документации разработчика.

Планировалось, что глобальная сеть заработает в 2020 году, однако SpaceX не укладывается в эти сроки: до сих пор не завершены инженерные и финансовые расчеты, пишет Lenta.ru