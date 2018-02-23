Эксперты раскрыли цели переброски российских Су-57 в Сирию

Появившаяся на этой неделе новость о том, что в Сирии замечены истребители Су-57, взбудоражила информационное пространство. Какие цели преследовала переброска новейших российских самолетов в арабскую республику?

Су-57 — перспективный отечественный многофункциональный истребитель пятого поколения, до лета прошлого года известный под заводским индексом Т-50. Согласно данным, опубликованным в интернете, вечером в минувшую среду два Су-57 приземлились на авиабазе Хмеймим. Также туда прибыли по четыре Су-35С и Су-25СМ, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.









Известие о столь серьезном усилении авиагруппы ВКС РФ в Сирии вызвало ажиотаж в СМИ, в том числе иностранных. Британский таблоид The Express в материале, посвященном данному событию, отметил, что Кремль дал приказ «спустить с цепей» эти «грозные» самолеты с целью продемонстрировать Западу мощь российской армии.









Военный эксперт Джастин Бронк в интервью американскому изданию Business Insider высказал другую точку зрения. Согласно предположению специалиста, в Сирии Су-57 должны испытать «довольно инновационные радары». Бронк считает, что военные РФ решили выяснить, смогут ли боевые машины оставаться незамеченными для истребителей F-22 ВВС США.









Российский сайт tehnowar.ru назвал переброску в Сирию новых самолетов сильным и своевременным ходом Москвы. Издание обратило внимание на то, что он был совершен в момент, когда ситуация в арабской республике снова осложнилась. По мнению авторов сайта, Россия получила возможность оказывать давление на стороны конфликта с помощью оружия, против которого бессильны все наземные системы ПВО.









Аналитик Сергей Простаков в разговоре с РИА ФАН, в свою очередь, отметил, что появление в Сирии Су-57 – важный сигнал для Соединенных Штатов, которые продолжают осуществлять на территории страны агрессивные действия, активно используя авиацию. Отправив на Ближний Восток истребители пятого поколения, Москва продемонстрировала Вашингтону серьезность своих намерений и готовность ни на шаг не отступать перед натиском США, полагает эксперт.