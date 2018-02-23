Азаров рассказал об ошибках Януковича и молчании Порошенко

"Революция" на Украине произошла четыре года назад. Верховная рада отстранила президента Украины Виктора Януковича от руководства страной. Бывший украинский Николай Азаров, возглавлявший правительство Украины при Януковиче, комментирует события, перевернувшие историю Украины.

Азаров рассказал, что "революцию делали по кальке" и при участии спецслужб западных держав и объяснил, почему молчит на допросах Порошенко. По его словам, Верховная рада не имела права отстранять Януковича.

"Это было не отстранение президента от власти, а именно государственный переворот. И слова «отстранение» Порошенко на допросе избегал", - рассказал Азаров в интервью RT. "Порошенко сказал, что ему неизвестно о таком решении Верховной рады, потому что он прекрасно понимал, что подписывает себе приговор на будущем судебном процессе о заговорщиках, о государственной измене, о предателях", - пояснил Азаров.

Экс-премьер считает, что Януковичу не надо было идти на переговоры с оппозицией. Он говорил Яценюку: "Виктор, нельзя же с клоунами вести серьёзные переговоры. Ну это ж клоуны, все эти Тягнибоки, Яценюки, Кличко. Не они же решают, и не они управляют".

Экс-премьер Украины предупреждал, что Киев потеряет примерно половину своего экспорта, придётся брать кредиты у Международного валютного фонда, придётся повышать тарифы на газ, электроэнергию — на всё абсолютно. Всё так и произошло.