Американцы считают, что больше всего Россия боится успешной Украины

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан в ходе выступления в академии МИД Украины, сообщается на Facebook-странице посольства США в Киеве.

Американский дипломат утверждает, что «успешная Украина является одним из наибольших страхов» России. По его словам, Вашингтон поддерживает Киев в связи с тем, что Украина обладает большим неиспользованным «потенциалом». «Поэтому США инвестировали в успех Украины, оказав помощь более чем на два миллиарда долларов для достижения этой цели", — подчеркнул Салливан.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год. Статьи расходов предусматривают среди прочего выделение военной помощи Украине в размере 350 миллионов долларов. Однако половина этой суммы может быть предоставлена лишь по итогам украинских реформ в военной сфере, пишет РИА Новости.

"Вот это помогли так помогли. Успех, теперь это новый мем!", "Эти англосаксы, вернее - наглосаксы, точно вообще ничего не понимают о русских", - отреагировали пользователи Рунета.