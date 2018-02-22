МИД Латвии запретил въезд 49 гражданам из «списка Магнитского»

Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну 49 иностранным гражданам, которые включены в так называемый «спискок Магнитского».

Глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич написал в Тwitter: «Выполняя решение сейма и основываясь на законе об иммиграции, я запретил 49 людям въезд на территорию Латвии, посылая ясный сигнал о том, что права человека имеют значение».

«Закон Магнитского» ранее был принят в Литве и Канаде.