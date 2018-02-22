Уникальный боевой самолет обнаружен в ангаре Минского авиазавода

В сети появились снимки, сделанные на Минском заводе гражданской авиации №407 (Республика Беларусь). На фотографиях - учебно-боевой самолет Ту-134А-4 с символикой ВМФ России.

Судя по фотографиям, машина находится там на ремонте. Но самое интересное – что представители Минского завода отрицают нахождение этой крылатой машины в своих ангарах, а опубликованные снимки называют подделкой, фейком. Все возможно, но что же это за самолет такой?

Ту-134А-4 (Ту-134УБЛ) предназначен для обучения курсантов полетам на бомбардировщиках Ту-22М3. Морская ракетоносная авиация была ликвидирована в России еще в 2012 году, однако эти бомбардировщики, тем не менее, способны воевать с кораблями — для этого они могут нести крылатые ракеты Х-32 класса «воздух-поверхность».

Фюзеляж Ту-134А-4 удлинен на четыре метра, а носовая часть самолета схожа с той, которой оснащаются ракетоносцы, пишет Lenta.ru. Версия для флота отличается дополнительным рабочим местом штурмана, держателями для бомб и крылатых ракет. Таких самолетов в России – можно пересчитать по пальцам. Например, две единицы закреплены за Ейским авиацентром.

В 2011 году Ту-134УБЛ были списаны после катастрофы с участием пассажирского самолета этого типа под Петрозаводском. Однако спустя несколько лет учебно-боевые версии Ту-134 были возвращены на службу ввиду отсутствия альтернатив.