Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "исповедью труса" заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что в 2014 году во время визита в Крым для его жизни существовала "угроза".

Порошенко приезжал в Крым в феврале 2014 года. 21 февраля 2018 года Порошенко заявил, что во время посещения Крыма в 2014 году была угроза его жизни.

В 2014 году Порошенко входил в число организаторов госпереворота на Украине. Приехал в Симферополь, он пытался пройти к зданию парламента Крыма. Но крымчане, участвующие в митинге около парламента, вытолкали политика с кольцом окруживших его милиционеров за пределы прилегающей улицы. Тогда Порошенко уселся в автомобиль и уехал. По слухам, тогда Порошенко даже "получил по морде" дважды.

"Заявление Порошенко — это исповедь труса. Это сейчас он рассказывает о физической угрозе со стороны крымчан, о том, что не было другого выхода, кроме как покинуть полуостров, про полчища российских солдат", - цитирует Бальбека РИА Новости.

По его словам, "в конце февраля 2014 года крымчане просто "гаркнули" на майдановского эмиссара, а у того и поджилки затряслись от страха и, что называется, побежал в аэропорт впереди собственного визга".