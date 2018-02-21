Шахтеры Донбасса объявили голодовку, требуя выплаты зарплаты

Шахтеры госпредприятия «Селидовуголь» объявили бессрочную голодовку, требуя погашения всей задолженности по зарплате и выделения средств на техническое переоснащение шахт.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец: «Работники трех шахт госпредприятия "Селидовуголь", а также главы местных первичных профсоюзных организаций вместе с главой местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктором Трифоновым только что в помещении министерства энергетики и угольной промышленности объявили бессрочную голодовку».

«В случае невыполнения своих требований горняки оставляют за собой право на забастовку и голодный бунт в рамках законодательства Украины», - отметил профсоюзный лидер.

Это уже не первая акция протеста шахтеров Донбасса в нынешнем году. 15 января рабочие отказались подниматься на поверхность из забоя, пока не будет погашена задолженность по зарплате. А 14 февраля работники госпредприятия «Селидовуголь» заблокировали две трассы федерального значения с аналогичным требованием, напоминает ТАСС.