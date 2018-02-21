Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну Саакашвили

Украина в ближайшие годы не пустит на свою территорию бывшего губернатора Одесской области, бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

Адвокат грузинского политика Руслан Чернолуцкий заявил, что защита Саакашвили считает решение украинских властей незаконным и намерена его обжаловать, сообщает РИА Новости.

Нигде не ждут Саакашвили, ни в Грузии, ни на Украине. Но ему дали право на проживание и работу в Евросоюзе.

Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам.

Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию. Из Польши Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, с которым может жить и работать в ЕС.